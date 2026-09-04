Manifestacija „Jesenji plodovi” i Festival „Račije” 19. septembra u Uzdinu

U subotu, 19. septembra, Rumunska kuća u Uzdinu biće domaćin nekoliko kulturnih i popularnih događaja, koje organizuje Književno-umetničko društvo „Tibiskus“.

Program obuhvata 19. izdanje manifestacije „Jesenji plodovi“, promociju knjige pesnika Gabrijela Babuca, Festival „Račije“, kao i gastronomsko takmičenje posvećeno pripremi pasulja sa dimljenim rebrima.

Događaji spajaju kulturu, tradiciju i gastronomiju i imaju za cilj da zajednici ponude dan slavlja i susreta.

Više detalja o programu pripremljenom za 19. septembar daje predsednik Književno-umetničkog društva „Tibiskus“ u Uzdinu, Vasile Barbu.

(Pančevac)