Manifestacija „Jesenji plodovi” i Festival „Račije” 19. septembra u Uzdinu
U subotu, 19. septembra, Rumunska kuća u Uzdinu biće domaćin nekoliko kulturnih i popularnih događaja, koje organizuje Književno-umetničko društvo „Tibiskus“.
Program obuhvata 19. izdanje manifestacije „Jesenji plodovi“, promociju knjige pesnika Gabrijela Babuca, Festival „Račije“, kao i gastronomsko takmičenje posvećeno pripremi pasulja sa dimljenim rebrima.
Događaji spajaju kulturu, tradiciju i gastronomiju i imaju za cilj da zajednici ponude dan slavlja i susreta.
Više detalja o programu pripremljenom za 19. septembar daje predsednik Književno-umetničkog društva „Tibiskus“ u Uzdinu, Vasile Barbu.
(Pančevac)