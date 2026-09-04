Evo kako je sinoć bilo na Danima pančevačkog rokenrola

Četrnaesti Dani pančevačkog rokenrola održali su se juče, 3. septembra, na platou ispred Kulturnog centra Pančeva, gde su nastupili bendovi različitih generacija. Ulaz na sve koncerte je kao i svake godine bio besplatan.

Ono što je pre 14 godina započelo kao proslava velikog jubileja, danas je postalo nezaobilazan deo kulturne ponude grada. Manifestacija „Dani pančevačkog rokenrola“ nastala je sa idejom da se obeleži pola veka postojanja rokenrol scene u Pančevu, čiji se počeci vezuju za davnu 1962. godinu.

„Udruženje rok muzičara Pančeva osnovano je upravo pre 14 godina sa tim ciljem. Od tada, kroz ovu manifestaciju prošle su stotine muzičara i preko 80 bendova“, objasnio je Zoran Ilić, predstavnik udruženja.

Prema njegovim rečima, cilj je uvek bio isti – sačuvati i promovisati lokalnu scenu, ali i pružiti priliku novim generacijama da se predstave publici. Događaj je postao mesto susreta, gde se razmenjuju iskustva i energija između muzičara koji su ispisivali prve stranice rok istorije u gradu i onih koji tu istoriju tek stvaraju.

Ovogodišnji program najbolje oslikava misiju manifestacije, donoseći publici šarenolik zvuk i spoj generacija. Tokom dva dana, na bini ispred Kulturnog centra smenjuju se veterani i debitanti. Prve večeri nastupili su bendovi Drugo Lice, Supersonic, Echo i GrooveOff, dok je drugi dan, 4. septembar od 20 sati, rezervisan za sastave Sivi, The Greens, Cenzura i Eurydice.

Posebnu pažnju privukao je bend Eurydice, koji je, kako je Ilić istakao, prvi ženski bend u Pančevu u poslednjih 15 godina. Ova činjenica svedoči o vitalnosti i stalnom obnavljanju scene. Ilić je dodao da su mnogi od iskusnijih muzičara danas ljudi sa uspešnim profesionalnim karijerama, koji svoja popodneva koriste za muziku.

„Mi ih zovemo „kancelarijski bendovi“. To su ljudi koji rade svoje poslove, ali ljubav prema rokenrolu nikada ne prestaje“, dodao je Ilić.

Kroz „Dane pančevačkog rokenrola“, grad ne samo da čuva sećanje na svoju bogatu muzičku prošlost, već i aktivno ulaže u budućnost, pružajući prostor i podršku novim generacijama. Besplatni koncerti i energija koja spaja različite generacije dokaz su da duh rokenrola u Pančevu i dalje živi punom snagom.

(RTV.rs)