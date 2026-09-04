Darko Mladić: Moj otac je ubijen jakim opijatima

Porodica generala Ratka Mladića, zajedno sa članovima njegove odbrane i medicinskog tima, obratila se javnosti povodom okolnosti njegove smrti u pritvoru Haškog tribunala.

„Moj lični stav i stav porodice je da je u Haškom tribunalu izvršeno ubistvo generala Ratka Mladića nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata“, izjavio je danas njegov sin Darko Mladić na konferenciji za medije. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, čije je telo juče dopremljeno u Srbiju, biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Na konferenciji za medije povodom smrti i sahrane Ratka Mladića, njegov sin Darko izneo je teške optužbe na račun medicinske službe Ujedinjenih nacija u Hagu.

„Želim ovde, pred javnošću, da izjavim da je za mene najmučniji period bio poslednjih otprilike dva meseca, kada je na moje oči ubijen moj otac. Preminuo je kao posledica nesavesnog lečenja i namernog davanja prejakih opijata“, naglasio je Darko Mladić.

On je istakao bitnu razliku između nege i samog medicinskog tretmana koji je Mladić dobijao u pritvoru.

„Moj otac je imao dobru negu u Haškom tribunalu, ali nega i lečenje nisu isto. Vi možete čoveka da stavite u hotel sa sedam zvezdica i da mu dajete i najbolju hranu i najbolju negu, ali ako ga pogrešno lečite, ne možete da ga spasite. Tribunal sve vreme manipuliše uslovima u bolnici. Iako su tehnički uslovi za negu bili dobri, on u suštini nije dobio adekvatno lečenje“, objasnio je Mladić.

Dodao je da je za sve detalje i propuste medicinske službe UN zadužen dr Ognjen Gudelj, koji je godinama unazad posećivao Mladića i imao uvid u način na koji je lečen. Konferenciji prisustvuje i ministar pravde u Vladi Republike Srbije, institucije koja se, prema rečima Darka Mladića, poslednje dve i po godine suštinski borila za život generala.

– Sutra u 12 sati u Domu vojske biće održana komemoracija, a sahrana će biti u ponedeljak, od 7 časova ujutru kovčeg sa njegovim telom biće izložen u crkvi Svetog Luke. Nakon toga povorka ide na Topčidersko groblje, gde će sahrana biti oko 13 časova – saopštio je njegov sin Darko Mladić. – Ja bih želeo da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za prepucavanja. Pozivam sve da se uzdrže od bilo kakvih provokacija i pokušaja da se spreči događaj, i da ožalošćeni mogu dostojno i uz poštovanje običaja sahrane mog oca – dodao je.

Kako je naveo, Vlada Srbije je konstantno izlazila u susret za sve što su tražili, za garancije koje su bile potrebne da planiraju odlaske i traže lečenje, rekao je sin.

– Ja sam dobio vrlo brzo saučešće i od predsednika i od njegove cele porodice, hteo bih da naglasim da je ovo narodna sahrana, ali ja se ne bavim politikom i u BiH se meša politika. Mogu samo da naglasim da kad god je nešto trebalo, predsednik je bio uz nas i ovog puta mu javno zahvaljujem za to.

Dr Ognjen Gudelj obratio se takođe javnosti: – Ono što je jako teško da izgovorim, ali s obzirom na to da sam položio Hipokratovu zakletvu, moram da govorim istinu ma kakva ona bila. Sa velikim žaljenjem moram da izjavim nešto što nisam verovao da ću izjaviti. General Mladić je ubijen u Haškom tribunalu, ubijen je nečinjenjem lekara i osoblja. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, ili kad mu ne radite laboratorijske pretrage, a on je izložen jakim lekovima. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo – naveo je doktor.

– To je veliki šok za mene kao kardiologa, kao lekara, kao čoveka. Oni su meni tamo rekli, citiram: odlučili smo da mu ne vadimo laboratorijske analize jer želimo da ga poštedimo bola. Bola od uboda igle? Teško je to slušati – ispričao je dr Gudelj.

– Tražio sam aparat za merenje pritiska i prvi put su mi rekli: žao mi je, ali nemamo aparat, to vam sve govori – kaže doktor i naglašava da je saradnja do sada bila dobra i korektna svih ovih godina.

Sin Darko se nadovezao potrešen na ovu priču i rekao:

– Od 10. aprila kad mom ocu nije dijagnostifikovan moždani udar, tek sa kašnjenjem od mesec dana…. Ni odbrana ni porodica nije dobila dokumentaciju o tom slučaju – nadovezao se on.

Njegova odbrana je, ispričali su, tražila humanitarno oslobođenje, odnosno da poslednje dane provode pod nadzorom u Srbiji, sa svojom porodicom.

– To nije bio zahtev da se oslobodi kazne, već da bude lečen u Srbiji i da poslednje dane provede sa porodicom.

(Pančevac/Eurones Srbija/Objektiv)