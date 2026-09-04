Bela Crlva: Rumunski vatrogasac proslavio rođendan

Ova slavljenička atmosfera nas malo izvlači iz svakodnevne rutine i intervencija na terenu opožarenih lokacija. Zahvaljujemo vam što ste nas ugostili, zahvaljujemo lokalnoj samoupravi, boravak u Beloj Crkvi je za nas odličan.

Odmah nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, rumunski vatrogasci pristigli su u Belu Crkvu kako bi bez oklevanja pružili nesebičnu pomoć srpskim kolegama u teškoj borbi protiv vatrenog stihije u Deliblatskoj peščari. Njihovo angažovanje na terenu predstavlja primer prave ljudske humanosti i komšijske podrške koja ne poznaje granice.

U ovoj složenoj operaciji učestvuje tim od 69 ljudi sa 15 vozila i ozbiljnom opremom. Oni su, zajedno sa srpskim vatrogascima, neprekidno u smenama gasili požar sa zemlje na potezu od Šušare, Dubovca, Grebenca, pa sve do Trujinog naselja i Kajtasova, dok su iz vazduha dejstvovali helikopteri i ruski avion Iljušin.

Kako bi se obezbedio adekvatan odmor za spasioce iz Rumunije, lokalna samouprava je brzo i efikasno reagovala. Vatrogasni modul smešten je u velikoj hali Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi, gde su im obezbeđeni visoki standardi boravka.

Predsednica opštine Bela Crkva, Tatjana Kokar, istakla je da se opština maksimalno potrudila da bude dobar domaćin. Vatrogascima se svakodnevno dopremaju obroci (doručak, ručak i večera) na sam teren, dok ih po povratku u školu uvek čeka toplo, kuvano jelo.

Direktor škole, Nenad Jokanović, potvrdio je da boravak spasilačkog tima u delu školskog objekta ni na koji način ne ometa đake, te da je školska godina za sve učenike počela po ustaljenom rasporedu.

Rođendansko iznenađenje u privremenom štabu

Komandant rumunskog tima, pukovnik Oprian Ovidiu, uputio je veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na izuzetnom gostoprimstvu. Pored uspešno obavljenih intervencija, prostor škole nakratko je postao i mesto dirljive slavljeničke atmosfere.

Opština je pomogla rumunskom modulu da organizuje rođendansko iznenađenje uz tortu i kolače za kolegu koji je već dve nedelje odvojen od svoje porodice.

Pukovnik Ovidiu je naglasio da im je ova proslava pomogla da nakratko izađu iz svakodnevne rutine teških intervencija na opožarenim lokacijama. Takođe, u dogovoru sa upravom škole, organizovana je i pokazna vežba u kojoj su deca iz Bele Crkve uživalu u druženju sa vatrogascima.

„Bez podrške lokalne samouprave, ne bismo mogli da organizujemo rođendansko iznenađenje, jer nismo odavde. Dobili smo podršku oko nabavke torte i kolača i sve što je vezano za organizovanje ovog malog iznenađenja za našeg kolegu. Čitavo osoblje modula se oseća veoma dobro i drago nam je što smo uspeli da iznenadimo našeg kolegu koji je ovde skoro dve nedelje, odvojen od porodice. Ova slavljenička atmosfera nas malo izvlači iz svakodnevne rutine i intervencija na terenu opožarenih lokacija. Zahvaljujemo vam što ste nas ugostili, zahvaljujemo lokalnoj samoupravi, boravak u Beloj Crkvi je za nas odličan. Nadamo se da smo vam bili od koristi i da smo vam pomogli, i cenimo sav trud da budete uz nas i da nas podržite sa svih strana“ – dodao je pukovnik Ovidiu.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva, Marjan Aleksić, zaključio je da je zajednička borba u Deliblatskoj peščari još jednom potvrdila neraskidivo prijateljstvo i duboko poštovanje između dva susedna naroda. Dok se dim polako razilazi nad zaštićenim prirodnim dobrom, iza vatrogasaca ostaje sačuvana priroda i trajna priča o solidarnosti.

(BCinfo)