Peščara: Vatrogasci odbranili grla, vatra stala na 100 metara od farme

DELIBLATO / PANČEVO –Na farmi porodice Popov u Deliblatu i danas dežuraju vatrogasci-spasioci iz Novog Sada i Lazarevca koji osiguravaju bezbednost imanja. Oni štite 80 krava, stado ovaca, koza i živine, kao i preostale zalihe od 200 bala sena, nakon što je nezapamćeni požar u Deliblatskoj peščari stigao na samo 100 metara od staja, prenosi RTS.

Sve životinje su na sreću sačuvane, iako je opasnost u okolini i dalje prisutna u vidu manjih podzemnih žarišta koja vatrogasne ekipe neprekidno drže pod kontrolom.

Životinje osetile dim, krave se telile tokom evakuacije

Vatrena stihija je u prethodnom periodu u dva navrata ozbiljno ugrozila farmu, prilazeći joj sa različitih strana. Dim i blizina vatre izazvali su veliki nemir među stokom.

„Malo su se bunile i one od tog dima, osete opasnost. Dajemo im dodatnu hranu da se smire i obilazimo ih znatno češće“, objašnjava radnik na farmi Ljubiša Milanović.

Farmu vode tri brata Popov, od kojih je Pavle Popov ujedno i komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Deliblato. On je sa svojim kolegama vodio direktnu bitku na terenu kako bi spasao porodično imanje i komšijske posede.

„Farma je bila u velikoj opasnosti pre petnaestak dana, kada je požar stigao na 100 do 150 metara sa dve strane. Usled svega toga i stresa, morali smo u tim trenucima da telimo krave. Meni je gašenje požara svakodnevica, ali su vatrogasci iz Lazarevca nesebično uskočili da pomognu na privatnom posedu. Na sreću, sve se završilo kako treba“, ističe Pavle Popov.

Obnova uništenih pašnjaka

Krave sa ove farme praktikuju slobodnu ispašu na otvorenim pašnjacima Peščare, što im pomaže pri kretanju i lakšem donošenju sveta mladih. Tokom požara, jedan od glavnih pašnjaka je potpuno izgoreo, što trenutno otežava redovnu ishranu stoke.

Ipak, vlasnici ističu da je priroda u ovom delu Banata izuzetno otporna i da je proces njene obnove već počeo, zbog čega veruju da će se život na farmi ubrzo vratiti u potpuno normalne tokove.

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(RTS)