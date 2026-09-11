Vučić najavio datum kada će podneti ostavku: U kampanju idem kao običan građanin

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će podneti ostavku po povratku iz Njujorka, 25. ili 26. u mesecu, nakon čega će u poslednjem mesecu izborne kampanje učestvovati kao običan građanin.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara kada će podneti ostavku i da li će u izbornu kampanju ući kao građanin, rekao da je datum već ranije najavio.

– Ovo je ono što se dešava koliko od sutra, i ljudi znaju da sam uvek govorio istinu, ja sam to najavljivao. Što se tiče vašeg prvog pitanja, ja sam vam negde, da ste me pažljivo slušali, jasno i rekao kada: odmah po mom povratku iz Njujorka, ja ću podneti ostavku. Sad, nemojte me držati za reč, ja mislim da je 25. ili 26. je to, ali to je to. 25. ili 26., to je to kada ću podneti ostavku, i tad idem u kampanju kao običan građanin – rekao je Vučić.

Vučić: Poštujem zakone koje smo sami usvojili

Predsednik je objasnio da je, nakon raspisivanja izbora, dužan da Agenciji za sprečavanje korupcije prijavi ranije planirane aktivnosti koje obavlja u svojstvu predsednika Republike.

– Postoji Agencija za borbu protiv korupcije kojoj sam prijavio, ili prijavljujemo, a dužan sam sedam dana od raspisivanja izbora da prijavim Agenciji za borbu protiv korupcije ranije planirane aktivnosti kao predsednika Republike, u skladu sa glupim, ali zakonima koje smo sami usvojili – rekao je Vučić.

Kako je naveo, ta obaveza obuhvata i aktivnosti koje su ranije planirane, uključujući konferenciju za novinare, ali čak i vojnu vežbu.

– Ja se u potpunosti ponašam i poštujem te zakone, za mene je duralex sedalex, tako da sve te aktivnosti, uključujući i ovu konferenciju za novinare, nećete verovati, uključujući čak i vojnu vežbu. Zamislite mene kao vrhovnog komandanta: moram da prijavim da imamo vojnu vežbu koju smo planirali još pre šest i po meseci, sedam. Toliko je glup zakon – rekao je predsednik.

Vučić je dodao da smatra da su pojedini akteri spolja želeli da ga takvim pravilima ograniče, ali da nema problem sa njihovim poštovanjem.

– Ali šta da radite? Nije za to kriva Narodna skupština, za to smo krivi mi što smo i dalje u poziciji da donosimo zakone koji ne mislim da bilo kome nešto posebno služe, ali ja računam da su neki mislili da će time da učine nešto protiv mene, pa nemam nikakav problem sa tim – rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da će se, nakon ostavke, u kampanji pojavljivati kao građanin, iako ga zakon na to ne obavezuje.

– Na šta me zakon ne obavezuje, to je moja želja. Ne želim da idem u kampanju za predsednika Vlade kao predsednik Republike. Želim da imam… Nijedan predsednik to nikada nije uradio, svaki je sa pozicije predsednika išao u kampanju. Ili obrnuto, sa pozicije premijera: ja hoću da budem prvi, hoću da idem kao običan čovek i običan građanin – rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, kao običan građanin učestvovaće u poslednjem mesecu kampanje.

– I poslednjih mesec dana, dakle, kampanje, poslednjih mesec dana kampanje biću običan građanin. Ići ću svojim automobilom, uzeću i neko kamionče, jer smo iznajmili ono kamionče. To nije neki veliki kamion, neki mali kamion, da mogu da se obratim ponegde ljudima – rekao je Vučić.

Kako je opisao, neće imati poseban plan putovanja, već će sam obilaziti mesta u Srbiji.

– Tako ću da idem sam, gde mi padne na pamet. Bez posebnog plana, idem pa gde dođem u selo kažem ljudima neku reč, gde dođem u grad kažem ljudima neku reč, i tako dalje – rekao je Vučić.

Na kraju odgovora, predsednik je ponovio da je datum ostavke već najavio i poručio da drži do svoje reči.

– Evo, sad sam vam rekao i za to tačan datum. Samo ste me pažljivije slušali, mogli ste da znate tačan datum koji je. A moja reč nešto znači, ja se svoje reči uvek držim – zaključio je Vučić.

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