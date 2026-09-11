Predsednik Aleksandar Vučić predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda građana.

– Samo da najavim: neće biti novih mera, biće analiza dosadašnjih, i biće najava onoga što je za ljude najvažnije—kada i za koliko će biti povećane plate u javnom sektoru, minimalne zarade i penzije. Tako da, mislim da su to možda verovatno najvažnije vesti za ljude. Ali pre nego što pređemo na to, želim da kažem da se suočavamo sa izuzetno teškom situacijom u energetskom sektoru, gde je nafta dostigla cenu i od 108 dolara. Dakle, za nas je problem kad je preko 90, a danas je 108 dolara, i postaje neizdrživo, kotacije su sve veće. I danas bi trebalo, najmanje za 4 dinara, da povećavamo cenu i dizela i benzina, ali neće biti povećanja. To je dobra vest za ljude, za ljude, a loša za nas, zato što će država morati da se odrekne ne više od 20%, već 25% svog akciznog učešća. Dakle, još 5% smanjujemo, još 5 indeksnih poena, a to nije “još 5%”, već još 5 indeksnih poena smanjujemo svoje učešće u naplati akciza, da ljudi ne bi morali to da plaćaju, i da ne bismo imali stopu inflacije i tu spiralu koju želimo da držimo, u svakom slučaju, pod kontrolom. Za ljude će danas biti bez promena cene i dizela i benzina, dakle, a država će ostati bez značajnog dela prihoda za svoju kasu, jer se odričemo u korist građana i njihovog životnog standarda. Ali ta situacija postaje zaista sve teža, gotovo nemoguća za nas. nositi se sa svim tim stvarima. Još dve stvari sam dužan da kažem: mi smo u Evropi, pošto smo sada dobili konačne podatke, valjda treći, Danska i Malta su ispred nas po stopi rasta. Sledeće godine ćemo svakako biti prvi, ali sem Danske, sve je to tu negde u 01-02. I druga stvar, pošto sam rekao svojevremeno da su Evropljani sporiji oko Beograd-Niš brze pruge, moram da kažem da smo najvećim delom za to mi krivi, a ne oni, i nije bilo sasvim istinito i sasvim fer to što sam rekao. I niko mi od Evropljana se nije ni javljao, da budem iskren, već sam ja došao do tog zaključka – rekao je predsednik u uvodnom govoru pre analize mera.

Obraćanje građanima je krenulo u 12.00 časova, u Palati ”Srbija”.