Rumunska pesma odjekivala Uzdinom:

Tradicionalna muzika ima posebnu moć da sačuva uspomene, poveže generacije i vrati nas korenima. Upravo takvo veče priređeno je u prepunom Domu kulture „Dojna“ u Uzdinu, gde je publika uživala u gala-koncertu Orkestra narodne muzike Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine u Srbiji, prenosi RTV Kovačica.

Na uzdinskoj sceni smenjivali su se vrhunski pevači i instrumentalisti iz ovog mesta, ali i iz drugih rumunskih sredina širom Vojvodine.

Koncert je okupio brojne predstavnike javnog, diplomatskog i kulturnog života. Među uvaženim gostima bili su čelnici Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, predstavnici lokalne samouprave, kao i generalna konzulka Rumunije u Vršcu Anka Korfu.

Organizatori su istakli da je ovaj događaj od izuzetnog značaja za očuvanje kulturnog identiteta, promociju umetničkog stvaralaštva i povezivanje generacija kroz izvornu umetnost .

Svaka izvedena numera nosila je sa sobom autentični deo bogate rumunske tradicije i folklora.

Orkestrom je dirigovao profesor Aleksandar Franc, čije je stručno vođenje doprinelo da program bude izveden na najvišem umetničkom nivou.

„U programu imamo soliste od najmlađih, od dece, do solista koji su već afirmisani na našim festivalima i koncertima. Solisti izvode po dve melodije iz raznih folklornih regiona Rumunije, a orkestar nastupa sa nekoliko spletova “, izjavio je profesor Franc, izražavajući zadovoljstvo što je orkestar ponovo u Uzdinu nakon nekoliko godina pauze .

Umetnici, među kojima je bilo dosta domaćih izvođača iz Uzdina, nisu skrivali emocije zbog nastupa na „daskama koje život znače“ u svom rodnom mestu. Repertoar je bio pažljivo odabran, pa su posetioci mogli da čuju tradicionalne sete setne dojnea, ali i brze, energične pesme u ritmu „asta“ i „batuta“ .

Gala-veče u Uzdinu završeno je uz široke osmehe, vrhunsku muziku i gromoglasne aplauze publike, što je najbolja potvrda da rumunska narodna pesma i dalje zauzima posebno i važno mesto u kulturnom životu Vojvodine.

(Pančevac/RTV Kovačica)