Predstavom „Pomirenje” otvorena nova pozorišna sezona u Vršcu

Izvođenjem interaktivne predstave „Pomirenje”, sinoć je u krcatoj sali Narodnog pozorišta „Sterija” Vršac svečano otvorena nova pozorišna sezona. Vršačka publika je još jednom pokazala veliku ljubav prema teatru, isprativši ansambl snažnim aplauzima i sjajnom energijom.

Ova premijera nosi poseban značaj jer je reč o prvom komediografskom radu Jovana Sterije Popovića, napisanom davne 1830. godine. Vekovima zaboravljen i retko izvođen tekst, u režiji i adaptaciji Bojane Ivanov Đorđević, dobio je savremeno ruho kroz metode primenjenog pozorišta.

Predstava se bavi sukobom dveju žena koje odlaze kod istog advokata, otvarajući važne teme ženske solidarnosti i položaja žena u društvu. Poseban pečat večeri bila je visoka interaktivnost – u jednom trenutku lik advokata Petrića dodelio je publici ulogu porote, pa su sami gledaoci aktivno glasali o ishodu komada i tome da li treba doći do pomirenja.

Glumački ansambl, koji čine Ivan Đorđević, Jovana Andrejević Grujić, Korina Troća i Ana Marić, briljirao je na sceni, a otvaranju su doprinele i specijalne gošće koje podržavaju osnaživanje žena.

Zavesa u vršačkom teatru je podignuta, a direktor pozorišta Vanja Vučenović najavio je bogat jesenji repertoar, čime je „Sterija” još jednom potvrdio svoju misiju širenja snažne regionalne kulturne dimenzije.

(Pančevac/S.L)