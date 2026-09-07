Sahrana Ratka Mladića: Reka ljudi čeka da oda počast i poslednju poštu generalu

Ispred Hrama Svetog apostola i jevanđelista Luke na beogradskom Košutnjaku od ranih jutarnjih časova formiraju se kilometarske kolone građana koji dolaze da odaju poslednju počast i prisustvuju opelu nekadašnjem generalu Ratku Mladiću.

Kovčeg sa njegovim telom izložen je od sedam sati ujutru u crkvenom hramu, gde članovi porodice primaju saučešća uoči velikog opela koje tačno u podne služi patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će se povorka uputiti ka Topčiderskom groblju gde zakazana sahrana.

Prostor oko crkve na Košutnjaku trenutno se nalazi pod jakim merama obezbeđenja i sprovode se rigorozne kontrole svih građana na samom ulazu u hram. Prema najnovijim saznanjima sa terena, unutar objekta prisutan je sam vrh sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, a dolazak velikog broja građana iz svih delova Srbije i Republike Srpske stvorio je ogromne gužve i nepregledne redove onih koji žele da upale sveću i odaju poslednju poštu.

„Ispred hrama reka ljudi strpljivo čeka u dugačkim redovima da uđe, odati poslednju poštu i zapali sveću za pokoj duše“, javljaju reporteri sa lica mesta.

Nakon zvaničnog verskog obreda i opela koje počinje u 12 časova, formiraće se velika pogrebna povorka koja će krenuti ka Topčiderskom groblju. Sam čin sahrane planiran je u periodu između 13.30 i 14 časova, u zavisnosti od brzine kretanja kolone i dolaska povorke na odredište.

Bivši komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta 2026. godine u 84. godini života u bolničkom stacionaru u Hagu, gde se nalazio na izdržavanju kazne doživotnog zatvora. Posmrtni ostaci dopremljeni su prethodnih dana u Srbiju radi organizovanja ispraćaja i sahrane u krugu porodice i poštovalaca.

(Pančevac)