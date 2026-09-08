Selo Južni Banat

„Gajački kotlić“ oborio rekorde, a titulu odneo domaći takmičar

17:00

08.09.2026

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Foto: Jordan Filipović

Miris sadržaja iz kotlića, dobro raspoloženje i druženje ljubitelja kuvanja riblje čorbe na otvorenom obeležili su ovogodišnji, 15. po redu „Gajački kotlić“, koji je proteklog dikenda okupio čak 125 takmičara.

Nakon višesatnog nadmetanja u pripremanju riblje čorbe, prvo mesto osvojio je Damir Filipović iz Gaja, koji će ujedno predstavljati opštinu Kovin na prestižnom „Zlatnom kotliću Vojvodine“.

Drugo mesto pripalo je Ani Alavanji iz Starog Kostolca, dok je treći bio njen sugrađanin Nikola Janković.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Na četvrtom mestu našao se još jedan takmičar iz Gaja, Slavoljub Filipović Dika, a peti je bio Milan Stojković iz Velikog Gradišta.

Organizatori su nagradili 25 najbolje plasiranih takmičara, među kojima su se našli i kulinari iz Pančeva i Brestovca, koji tradicionalno učestvuju na ovom gastronomskom događaju, poznatom po velikom učesnika.

Foto: Jordan FilipovićFoto: Jordan Filipović

Pored raznih vašarskih sadržaja, upriličena je i tombola sa bogatim nagradama.

Gajani pozivaju sve zainteresovane na sledeće slično okupljanje, na „Gulašijadu“ koja će biti 3. oktobra.

(Pančevac/J. Filipović)

Gajac domaćin 15. „Gajačkog kotlića“: Tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe i bogata tombola

Tagovi

Gaj kotlic Riblja Čorba

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