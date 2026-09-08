Vršac dobija novi šahovski klub: Prvi turnir zakazan za 12. septembar

Vršačka sportska scena uskoro će postati bogatija za još jedan kolektiv. U toku je osnivanje novog Šahovskog kluba „Penzioneri“ iz Vršca, koji ima jasnu misiju – okupljanje ljubitelja ove drevne igre, njenu promociju među svim generacijama, kao i stvaranje novog prostora za kvalitetno druženje, takmičenje i razvoj mladih šahovskih talenata.

Povodom zvaničnog početka rada, klub organizuje premijerni blic šahovski turnir pod nazivom „Breg“. Turnir će se održati u subotu, 12. septembra 2026. godine, sa početkom u 18 časova, u prostorijama Doma penzionera na adresi Žarka Zrenjanina 28 u Vršcu.

Takmičenje će se igrati po švajcarskom sistemu u 9 kola, uz kompjutersko parovanje. Tempo igre je dinamičan i iznosi 5 minuta po igraču, a turnir je i zvanično rejtingovan. Kotizacija za učešće iznosi 500 dinara, dok je organizator za najuspešnije takmičare obezbedio medalje i vredne novčane nagrade.

Prijave za turnir su zvanično otvorene. Svi zainteresovani igrači mogu osigurati svoje mesto kontaktiranjem šahovskog sudije Zorana Stanimirovića (064/649-8001, zorans99@gmail.com) ili Dragana (060/456-1223, info@vrsaconline.com) putem poziva, SMS-a, Vibera ili WhatsApp-a. Prijava je moguća i elektronskim putem preko specijalizovane Chess-Results stranice.

Organizatori pozivaju sve šahiste, zaljubljenike u matricu crno-belih polja i prijatelje sporta da podrže ovaj događaj i uveličaju rađanje novog vršačkog kluba.

(Pančevac/Vršaconline)