Poskupela svinjetina do 15% u mesarama: Kako se kreću cene tovljenika

Posle velikog talasa afričke svinjske kuge krajem jula, kada je eutanazirano 36.000 svinja, cena žive vage tovljenika je povećana i kreće se između 220 i 230 dinara bez PDV.

Uporedo sa višom cenom žive mere poskupelo je i sveže svinjsko meso za deset do 15 posto u mesarama.

Tu povišicu kupci nisu osetili, jer svinjetinu zbog velikih vrućina nisu koristili u ishrani tokom leta.

Na domaćem tržištu svinjskog mesa jedino su prasad sada jeftina. Prase od 25 kilograma košta svega 6.000 dinara. Razlog za mali iznos prasadi je zabrana tova na područjima gde je bilo bolesnih svinja od afričke svinjske kuge.

Tovljači su zadovoljni trenutnom cenom žive vage tovljenika, ali mali broj farmera ih ima za prodaju.

„Farme odgajivača su prazne kod najvećih tovljača svinja u Sremu i šire, Laćarku, Martincima i Kuzminu. Na snazi je još uvek zabrana tova zbog bolesti svinja u zaraženim područjima i okolini u prečniku od deset kilometara“, kazao je za „Dnevnik“ jedan od stočara s tog područja.

„Ne može se kupiti ni domaće prase ni iz uvoza, mada podmladak treba da bi se pokrenuo novi ciklus proizvodnje. Zato su prasad jeftina, a stočari koji se bave tovom krmača“, prase u gubicima.

Paralelno s ovim dešavanjima na domaćem tržištu, ne oseća se nestašica naše sveže svinjetine i neće je ni biti i u narednom periodu kada kreće sezona svinjokonja.

Po rečima Sanje Čelebićanin iz Udruženja odgajivača svinja Srbije za „Dnevnik“, za desetak dana dospevaju novi tovljenici s naših farmi na linijama za klanje težine oko 120 kilograma, što će zadovoljiti naše potrebe.

„Procenjuje se da nedeljno bude isporučeno klanicama oko 15.000 grla“, navela je Sanja Čelebićanin.

Ona je ukazala da je naša zemlja značajno smanjila uvoz zamrznute svinjetine potrebne za prerađivačku industriju.

„Tokom 2025. godine uvezeno je 36.000 tona, što je manje nego 2024. godine, kada smo kupili 50.000 tona zamrznute svinjetine, dok je u julu ove godine kupljeno sa strane 2.000 tona zamrznutog mesa“, navela je Čelebićanin.

Po njenim rečima, nema razloga da se cena mesa ponovo povećava.

„Konačno smo postigli da u lancu proizvodnje budu svi zadovoljni. U periodu kada je veliki broj svinja bio zaražen kugom, ali i znatno pre, samo su odgajivači beležili gubitke, jer s cenom žive mere svinja od 140 do 160 dinara bez PDV nisu mogli da pokriju troškove tova. Trenutno je ravnoteža u cenama postignuta da niko u ciklusu proizvodnje ne gubi, a i da kupci zbog toga ne trpe“, naglasila je Čelebićanin.

(Dnevnik.rs/Zorka Delić)