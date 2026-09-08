Vetar ponovo razbuktao vatru u Deliblatskoj peščari

Snažan vetar i nepovoljne vremenske prilike ponovo su aktivirali i razbuktali šumski požar u Deliblatskoj peščari. Vatrena stihija najkritičnija je na potezu kod Šušaračkog puta, gde vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da lokalizuju i suzbiju širenje vatre, prenosi RTS.

Pored Južnobanatskog okruga, dramatična situacija sa požarima beleži se i na istoku zemlje, na području opštine Majdanpek. Vatrogasci-spasioci vode neprekidnu borbu sa vatrom u atarima sela Leskovo, Rudna Glava, kao i na lokalitetima Mali i Veliki Krš.

Na oba krizna područja gore velike površine pod šumom i niskim rastinjem. Posao profesionalnim spasilačkim jedinicama, pored jakog i nepredvidivog vetra koji konstantno menja pravac plamena, dodatno otežava i izuzetno nepristupačan teren.

Na terenu su angažovane brojne vatrogasne ekipe koje, u saradnji sa lokalnim meštanima i javnim službama, pokušavaju da preseku liniju vatre, odbrane ugrožene prostore i požare konačno stave pod kontrolu.

(Pančevac/RTS)