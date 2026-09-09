Jubilej Jasne Krsmanović: Dve decenije magije u bašti Doma vojske!

Kulturna scena Vršca ove sedmice biće u znaku velikog jubileja i emocija. U četvrtak, 10. septembra, sa početkom u 18 časova, u prelepom ambijentu bašte Doma vojske održaće se svečani program posvećen obeležavanju 20 godina plodnog umetničkog stvaralaštva istaknute umetnice Jasne Krsmanović.

Ova posebna kulturna manifestacija organizuje se u bliskoj saradnji vodećih gradskih ustanova kulture – Kulturnog centra Vršac, Doma omladine Vršac i Gradske biblioteke Vršac, što dodatno govori o značaju i doprinosu koji je umetnica ostavila u lokalnoj zajednici tokom protekle dve decenije.

Prema najavama organizatora, centralna tema ove jubilarne večeri biće ljubav i zahvalnost, kao univerzalne vrednosti i večna inspiracija utkana u stvaralački opus Jasne Krsmanović. Publika će imati priliku da kroz pažljivo osmišljen program evocira uspomene na dvodecenijski rad, ali i da uživa u jedinstvenom umetničkom izrazu koji spaja različite generacije vršačke publike.

(Pančevac)