Ostavka u Padini: Marjan Spasić više nije trener Doline

Uprava i javnost fudbalskog kluba Dolina iz Padine zvanično su obavešteni o promenama na klupi prvog tima. Marjan Spasić je doneo ličnu odluku da podnese neopozivu ostavku i više ne obavlja funkciju šefa stručnog štaba ovog sportskog kolektiva.

Odluka o povlačenju usledila je nakon rezultatske krize i dva vezana poraza u prvenstvu, što je navelo Spasića da preuzme odgovornost i odstupi sa pozicije glavnog trenera. Rukovodstvo kluba je prihvatilo ostavku, izražavajući veliko žaljenje zbog prekida saradnje sa stručnjakom koji je uživao veliko poverenje.

FK Dolina se ovim povodom zvanično oglasila i uputila najsrdačniju zahvalnost dosadašnjem šefu struke na izuzetnom trudu, stoprocentnoj posvećenosti i visokom profesionalizmu koji je demonstrirao tokom boravka u klubu. U zvaničnom saopštenju se ističe da je Spasić, osim stručnih kvaliteta na terenu, svojim ljudskim osobinama ostavio dubok trag u Padini i zaslužio trajno poštovanje uprave i vernih navijača.

Kolektiv iz Padine poželeo je Marjanu Spasiću mnogo sreće, zdravlja i profesionalnih uspeha u nastavku trenerske karijere, uz jasnu poruku da će mu vrata FK Doline uvek biti širom otvorena za neke buduće saradnje.

(Pančevac/S.L)