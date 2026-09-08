Podneta optužnica protiv Karlovčanina zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužnicu protiv I.M. (1978) iz Banatskog Karlovca, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 6. januara 2025. godine, oko 13.25 časova, u Alibunaru, upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Opel vektra“ pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,85 mg/ml i brzinom od 70 km/č, na delu puta gde je dozvoljena brzina 40km/č, prešao u saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera i udario u putničko motorno vozilo marke „Reno klio“. Tom prilikom su dva lica zadobila teške telesne povrede, navodi Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu.

Tužilaštvo ukazuje da je za krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 1 Krivičnog zakonika, zaprećena kazna zatvora u trajanju od dve do deset godina, što ukazuje na težinu ovog krivičnog dela i značaj zaštite bezbednosti učesnika u saobraćaju.

(Pančevac)