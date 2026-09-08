Hrvatska povukla ovaj začin iz prodaje zbog povišenog nivoa pesticida

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju proizvoda „Piskavica, MDH Fenugreek Leaves (Kasuri Methi), 100 grama“ zbog utvrđenog povišenog nivoa pesticida klorpirifosa.

Opoziv se odnosi na proizvod LOT 312, sa rokom „najbolje upotrebiti do 30. novembra 2026. godine“, poreklom iz Indije.

Kako je navedeno u obaveštenju, proizvod nije u skladu sa propisanim maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani, zbog čega se povlači iz prodaje.

O kom proizvodu se radi?

Reč je o proizvodu „Piskavica“, odnosno MDH Fenugreek Leaves (Kasuri Methi), u pakovanju od 100 grama.

LOT: 312

Najbolje upotrebiti do: 30.11.2026.

Zemlja porekla: Indija

Veleprodaja: Fresh Tropical Srl, Korbeta, Italija

Maloprodaja: Spice Bazaar, Savska cesta 12, Zagreb, Arna Bazar d.o.o.

Iz Državnog inspektorata navode da se obaveštenje odnosi isključivo na proizvod sa navedenim podacima.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005, koja propisuje maksimalne nivoe ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla. Potrošačima koji imaju navedeni proizvod savetuje se da ga ne koriste.

(Blic)