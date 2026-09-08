Raspisan javni poziv za podršku kovinskim poljoprivrednim gazdinstvima u 2026.
Opština Kovin raspisala je tri javna poziva za dodelu sredstava namenjenih podršci registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji opštine Kovin.
Poljoprivrednim proizvođačima su na raspolaganju sledeće mere podrške:
Subvencionisanje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava Sredstva su namenjena za: mašine za dopunsku obradu zemljišta; mašine za zaštitu bilja; nabavku opreme za pčelarstvo.
Subvencija iznosi do 50% realizovane investicije bez PDV-a, a maksimalan iznos po gazdinstvu je 200.000 dinara. Za ovu meru opredeljeno je 2.550.000 dinara.
Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite
Sufinansiraju se kamate za kratkoročne poljoprivredne kredite do jedne godine, u iznosu do 70%, dok maksimalan povraćaj kamate po gazdinstvu iznosi 100.000 dinara. Za ovu meru opredeljeno je 800.000 dinara.
Subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji
Subvencionišu se troškovi osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, u iznosu do 30% ukupnog iznosa osiguranja bez PDV-a, a maksimalno 50.000 dinara po gazdinstvu.
Rok za podnošenje zahteva
Zahtevi za sva tri javna poziva podnose se od 15. septembra 2026. godine do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine.
Obrasci zahteva mogu se preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovin, kancelarija broj 11.
Zahtevi sa propisanom dokumentacijom podnose se lično, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovin, JNA br. 5, radnim danom od 8 do 14 časova.
Kako do informacija?
Dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnom odeljenju Opštinske uprave opštine Kovin, kancelarija broj 16, ili na telefon 013/742-268, radnim danom od 8 do 14 časova.
Javni pozivi sa obrascima objavljeni su na sajtu Opštine Kovin: https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/, i na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Kovin i mesnih zajednica.
Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Kovin da se upoznaju sa uslovima javnih poziva i iskoriste dostupne mere podrške.