Raspisan javni poziv za podršku kovinskim poljoprivrednim gazdinstvima u 2026.

Opština Kovin raspisala je tri javna poziva za dodelu sredstava namenjenih podršci registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji opštine Kovin.

Poljoprivrednim proizvođačima su na raspolaganju sledeće mere podrške:

Subvencionisanje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava Sredstva su namenjena za: mašine za dopunsku obradu zemljišta; mašine za zaštitu bilja; nabavku opreme za pčelarstvo.

Subvencija iznosi do 50% realizovane investicije bez PDV-a, a maksimalan iznos po gazdinstvu je 200.000 dinara. Za ovu meru opredeljeno je 2.550.000 dinara.

Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite

Sufinansiraju se kamate za kratkoročne poljoprivredne kredite do jedne godine, u iznosu do 70%, dok maksimalan povraćaj kamate po gazdinstvu iznosi 100.000 dinara. Za ovu meru opredeljeno je 800.000 dinara.

Subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji

Subvencionišu se troškovi osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, u iznosu do 30% ukupnog iznosa osiguranja bez PDV-a, a maksimalno 50.000 dinara po gazdinstvu.

Rok za podnošenje zahteva

Zahtevi za sva tri javna poziva podnose se od 15. septembra 2026. godine do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine.

Obrasci zahteva mogu se preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovin, kancelarija broj 11.

Zahtevi sa propisanom dokumentacijom podnose se lično, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovin, JNA br. 5, radnim danom od 8 do 14 časova.

Kako do informacija?

Dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnom odeljenju Opštinske uprave opštine Kovin, kancelarija broj 16, ili na telefon 013/742-268, radnim danom od 8 do 14 časova.

Javni pozivi sa obrascima objavljeni su na sajtu Opštine Kovin: https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/, i na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Kovin i mesnih zajednica.

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Kovin da se upoznaju sa uslovima javnih poziva i iskoriste dostupne mere podrške.