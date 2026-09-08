Opovo: Šest porodica dobilo građevinski materijal

Komesarka za izbeglice i migracije Srbije Nataša Stanisavljević i predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov posetile su porodice izbeglica i interno raseljenih lica kojima je isporučen građevinski materijal za unapređenje uslova stanovanja, prenosi Naše Opovo.

Tokom posete, razgovarale su sa porodicama o njihovim životnim uslovima, potrebama i planovima za uređenje i proširenje stambenog prostora, saopštio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Dodeljeni građevinski materijal porodicama će omogućiti da unaprede svoje domove i stvore sigurnije i dostojanstvenije uslove za život.

Poseta je bila prilika i za neposredan razgovor sa korisnicima programa podrške, ali i za nastavak saradnje Komesarijata za izbeglice i migracije i opštine Opovo na rešavanju stambenih i drugih pitanja sa kojima se suočavaju izbeglice i interno raseljena lica.

Građevinski materijal dobilo šest porodica U Opovu je danas građevinski materijal isporučen za šest porodica, od kojih su tri izbegličke i tri porodice interno raseljenih lica.

Prošle godine pomoć za 61 porodicu

Samo tokom prošle godine, na teritoriji opštine Opovo pomognuta je 61 porodica izbeglica i interno raseljenih lica, za šta je izdvojeno više od 14 miliona dinara.

Podrška je realizovana kroz različite vidove pomoći – dodelu seoskih kuća sa okućnicom, građevinskog materijala, paketa hrane i ogreva.

“Komesarijat za izbeglice i migracije redovno obilazi lokalne samouprave širom Srbije kako bismo u neposrednom razgovoru sagledali potrebe porodica i usmerili pomoć tamo gde je najpotrebnija. Današnja dodela građevinskog materijala za šest porodica potvrđuje da podrška traje i da zajedno sa lokalnim samoupravama radimo na tome da što većem broju ljudi obezbedimo bolje i dostojanstvenije uslove za život”, istakla je Stanisavljević.

Podrška porodicama biće nastavljena

Tokom posete, komesarka je sa predsednicom opštine Opovo održala sastanak na kojem su razmatrani dalji koraci u pružanju stambene podrške i unapređenju kvaliteta života izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine.

Komesarijat će i ubuduće, u saradnji sa gradovima i opštinama, nastaviti da sprovodi programe stambenog zbrinjavanja i druge vidove podrške, sa ciljem da konkretna pomoć stigne do porodica kojima je najpotrebnija, navodi se u saopštenju.

(Naše Opovo)