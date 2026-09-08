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Opovčani sutra ostaju bez struje i vode

12:30

08.09.2026

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Foto: Pexels
Foto: Pexels

Zbog planiranih radova na elektromreži, koje izvodi Elektrodistribucija Pančevo, u sredu, 9. septembra, u periodu od 8:30 do 14:00 časova veći deo Opova biće bez električne energije.

Kako će u navedenom terminu bez električne energije biti i postrojenje za preradu vode, od 8:30 do 14:00 časova doći će do prekida vodosnabdevanja na celoj teritoriji opštine Opovo.

Bez struje će biti celo naseljeno mesto Opovo, osim sledećih ulica i delova ulica: Žarka Zrenjanina, Borisa Kidriča (od ulaza iz pravca Sefkerina do Branislava Nušića), Drugo i Treće novo naselje, Bezimena, Kratka, deo Branislava Nušića, deo Branka Radičevića i deo Tamiške.

(Glas Opova)

Tagovi

električna energija Elektrodistribucija Pančevo Opovo radovi na elektromreži struja voda

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