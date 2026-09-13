Gde nam odlazi plata – sitni troškovi koje skoro i ne primećujemo

Plata legne, plate se računi, kupi se ono što je potrebno, a onda se krajem meseca mnogi zapitaju isto – gde je nestao ostatak novca?

Nije uvek reč o velikim kupovinama. Naprotiv, novac često odlazi pomalo, svakog dana – na kafu usput, dostavu hrane, grickalice, prevoz, sitnu kupovinu u marketu ili neku pretplatu koju gotovo i ne primećujemo.

Računi prvo, pa sve ostalo

Kada plata stigne, najpre se izdvajaju novac za stanovanje i redovne račune. Tu su struja, voda, grejanje, komunalne usluge, telefon i internet, a kod onih koji iznajmljuju stan ili otplaćuju kredit i kirija, odnosno rata.

To su troškovi koje uglavnom ne možemo da izbegnemo, pa se ostatak budžeta planira tek kada oni budu podmireni.

Market je mesto gde se potroši više nego što smo planirali

Odlazak po nekoliko stvari često se završi punom kesom. Hleb, mleko, voće, povrće, nešto za doručak i još jedna sitnica koja nije bila na spisku – pojedinačno možda ne predstavljaju veliki izdatak, ali kada se kupovina ponavlja iz nedelje u nedelju, ukupna suma postaje značajna.

Zato je jedan od najjednostavnijih načina da imamo bolji pregled nad novcem da pre odlaska u kupovinu napravimo spisak i odredimo okvirni iznos koji želimo da potrošimo.

Kafa „usput“ i mali dnevni izdaci

Kafa, pecivo, sok ili grickalice često se ne doživljavaju kao ozbiljan trošak.

Ako se, na primer, za neki mali užitak svakog dana izdvoji nekoliko stotina dinara, mesečni zbir može biti primetno veći nego što nam se u trenutku kupovine čini.

Zato nije loša ideja da se jednom mesečno saberu upravo takve sitnice. Mnogi tek tada vide koliko se novca potroši na ono što pojedinačno deluje gotovo neprimetno.

Dostava hrane i obroci van kuće

Kada smo umorni ili nemamo vremena da kuvamo, dostava je praktično rešenje. Isto važi i za ručak ili večeru u restoranu.

Problem nije u tome da sebi povremeno priuštimo obrok van kuće, već u tome što nekoliko takvih troškova tokom meseca lako prođe ispod radara.

Jednostavan trik je da se tokom meseca zabeleži svaki takav račun. Na kraju meseca vrlo lako možemo da vidimo da li je iznos bio onakav kakav smo očekivali.

Automobil je mnogo više od goriva

Ko ima automobil zna da gorivo nije jedini trošak.

Tu su registracija, održavanje, gume, parking, pranje automobila i povremeni servis. Neki od tih izdataka ne dolaze svakog meseca, pa ih često ne računamo kada razmišljamo o mesečnom budžetu.

Zato je korisno godišnje troškove automobila posmatrati na nivou cele godine, a zatim ih okvirno podeliti na 12 meseci.

Pretplate koje zaboravimo

Striming servisi, aplikacije, dodatni prostor za čuvanje podataka i druge mesečne pretplate mogu pojedinačno izgledati beznačajno.

Međutim, ako ih ima nekoliko, zajedno mogu činiti primetan iznos.

Dobar mali finansijski ritual je da jednom u nekoliko meseci proverimo šta nam se automatski naplaćuje i da zadržimo samo ono što zaista koristimo.

Praćenje troškova ne znači da treba da prestanemo da uživamo u stvarima koje volimo.

Naprotiv, poenta je da znamo na šta želimo da potrošimo novac, a gde ga trošimo gotovo automatski.

Kafa sa prijateljima, odlazak u bioskop, večera ili mali šoping mogu da ostanu deo budžeta. Razlika je u tome što ih tada planiramo, umesto da se na kraju meseca pitamo gde je novac otišao.

Mali pregled može da napravi veliku razliku

Jedan jednostavan način je da se tokom 30 dana zapisuju baš svi izdaci. Ne moraju da budu komplikovane tabele, dovoljno je nekoliko kategorija:

– računi i stanovanje

– hrana i market

– prevoz

– deca i porodica

– izlasci i kafa

– garderoba i kupovina

– pretplate i ostalo.

Posle mesec dana dobija se veoma jasna slika. Možda ćemo otkriti da najveći deo novca odlazi tamo gde smo i očekivali. A, možda ćemo se iznenaditi koliko se nakupi od malih svakodnevnih kupovina.

Plata zato ne „nestane“ preko noći. Najčešće se samo rasporedi na mnogo različitih stvari – od velikih obaveza do sitnica koje gotovo i ne primetimo.

(Bizportal)