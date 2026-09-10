Kulturni jubilej u Padini: Održani 51. Babinkovi književni susreti

U holu Osnovne škole „Maršal Tito“ u Padini svečano su održani tradicionalni, 51. po redu Babinkovi književni susreti, prenosi RTV Kovačica.

Brojna publika, koja je do poslednjeg mesta ispunila prostor škole, još jednom je svojim prisustvom potvrdila da vanserijsko delo Mihala Babinke ostavlja neizbrisiv i dubok trag, ne samo u istoriji njegovog rodnog sela već i u kompletnoj kulturi ovog regiona.

Počast i sećanje na ovog istaknutog proznog pisca, pesnika i novinara prve subote u mesecu odali su brojni poštovaoci njegove reči. Program je okupio univerzitetske profesorke, afirmisane književnice, muzičke umetnice i recitatorke, dok su poseban pečat večeri dali najmlađi – članovi dečije literarne sekcije padinske osnovne škole, koji su uz novinare i druge goste uveličali ovaj događaj.

Iza uspešne i visoko profesionalne organizacije ove važne manifestacije i ove godine stoje predane radnice i saradnice padinskog ogranka Opštinske biblioteke u Kovačici. One kontinuirano rade na tome da lik i delo Mihala Babinke ostanu svetionik kulturnog identiteta i inspiracija za nove generacije mladih stvaralaca u Padini.

(Pančevac/RTV Kovačica)