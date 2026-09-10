Uređen kružni tok u Debeljači: Lavanda krasi centar

Zelena površina u samom centru Debeljače dobila je svoj puni sjaj zahvaljujući još jednoj uspešnoj lokalnoj ekološkoj akciji. Vredni aktivisti okupljeni oko Fejsbuk grupe „U službi prirode Debeljača“ organizovali su radove na kompletnom čišćenju i uređenju seoskog kružnog toka, sa posebnim fokusom na održavanje prepoznatljivih zasada mirisne lavande.

Ovo polje lavande tokom čitavog leta predstavljalo je pravi mali ekosistem u urbanom delu sela, privlačeći ogroman broj leptira, bubamara i kolibrija koji su ulepšavali svakodnevicu u Debeljači. Ipak, ekstremne letnje temperature ostavile su traga na vegetaciji, pa aktivisti najavljuju da će tokom predstojeće jeseni morati da izvrše zamenu nekoliko sadnica koje su se, nažalost, osušile usled suše.

Organizatori su uputili veliku zahvalnost svim sugrađanima koji su nesebično odvojili svoje slobodno vreme i pomogli da zajednički prostor postane lepši i uredniji. Iz grupe „U službi prirode“ poslata je i snažna ekološka poruka o važnosti očuvanja životne sredine i kontinuirane sadnje cveća, jer svaka nova biljka direktno doprinosi očuvanju prirode koja nam uvek uzvraća svojom jedinstvenom lepotom.

(Pančevac/S.L)