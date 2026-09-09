Umetnost sa Kosmeta u Pančevu: Otvorena Završna izložba studenata

U Narodnom muzeju Pančevo sinoć je svečano otvorena velika „Završna izložba“ radova studenata Odseka likovnih i primenjenih umetnosti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Ova reprezentativna postavka, koja obuhvata radove nastale u akademskoj 2025/2026.

Na svečanosti otvaranja nastupili su i studenti sa Muzičkog odseka, Simonida Rodić-flauta i Radan Jovanović-klavir, koji su se predstavili izvođenjem dela, Antonia Vivaldija: Koncert za flautu i klavir u Ce-duru, II stav Largo i Johana Sebastijana Baha: Sonata za flautu i klavir u e-molu, III stav Andante.

godini, pruža pančevačkoj publici uvid u presek savremene akademske produkcije u kojoj se prožimaju tradicionalne discipline i aktuelni medijski eksperimenti.

Izloženi radovi svedoče o izuzetnoj širini i kompleksnosti akademskog programa. U oblasti slikarstva, vajarstva, grafike, mozaika i dizajna, mladi umetnici su kroz različite stilove uspešno povezali akademski realizam sa modernim tendencijama. Poseban segment čine i istraživački radovi studenata doktorskih studija koji pomeraju granice tradicionalnih materijala i istražuju suodnos između ljudskog stvaralaštva i veštačke inteligencije.

Kustoski tekst i analizu ove postavke potpisuje dr Miljana Matić, docent, koja naglašava da izložba šalje snažne poruke o kulturnom identitetu, baveći se temama pamćenja, prolaznosti, ali i osećajem pripadnosti u vremenu ubrzanih društvenih promena.

Ljubitelji umetnosti imaće priliku da posete ovu izuzetnu izložbu i podrže mlade autore u narednom periodu, s obzirom na to da će postavka u Narodnom muzeju Pančevo (Trg Kralja Petra I br. 7) biti otvorena za javnost sve do 24. septembra.

(Pančevac/S.L)