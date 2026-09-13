Osam decenija borbe: Slepi i slabovidi i dalje pred nepremostivim preprekama

Savez slepih Srbije obeležava značajan jubilej – 80 godina postojanja i rada, ali ovaj povod umesto slavlja donosi ozbiljno podsećanje na brojne, hronične probleme sa kojima se slepi i slabovidi u našoj zemlji svakodnevno suočavaju, prenosi RTS.

Od nedovoljne finansijske podrške i zastarelih pomagala, pa sve do sistemskih prepreka u ostvarivanju osnovnih građanskih prava, oko 12 hiljada građana Srbije i dalje nailazi na zid nerazumevanja institucija.

Jedan od ključnih zahteva organizacija koje okupljaju ove osobe jeste hitno usklađivanje uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć, koji trenutno iznosi nešto više od 41.000 dinara, sa minimalnom zaradom u Republici Srbiji.

„To se direktno odražava na standard pojedinaca. Ne samo u smislu dodatka za tuđu negu i pomoć koji se već godinama ne usklađuje, već i kada je pristupačnost u pitanju, kada je u pitanju komunikacija i druga prava“, naglašava Milan Stošić, predsednik Saveza slepih Srbije za RTS.

Pored pojedinačnih problema, u dubokoj krizi nalaze se i lokalne organizacije koje su prelaskom na projektno finansiranje ostale bez stabilnih izvora prihoda.

Situacija je alarmantna i u Južnobanatskom okrugu, gde su sekretari udruženja primorani da rade za minimalne iznose kako bi organizacije uopšte opstale.

„Ranije smo imali dva zaposlena radnika, sve su to lokalne samouprave finansirale. Međutim, kako je krenulo projektno finansiranje, svelo se na jednog. Sada više ne možemo da izdržimo da plaćamo ni tog jednog sekretara. Onda rade za 30.000, rade za 38.000 dinara jer im je žao da odu“, svedoči Ružica Antić iz Saveza slepih Srbije – Pančevo za RTS.

Dodatni apsurd predstavlja oblast tiflotehničkih pomagala. U eri nezapamćenog tehnološkog progresa i razvoja veštačke inteligencije, pravilnici i liste pomagala koja pripadaju slepima su potpuno zastareli, a sekretar Saveza slepih Srbije Jelena Stojanović ističe da je nedopustivo da se na dodelu jednog pomagala čeka između pet i deset godina.

Iz Saveza apeluju na hitno donošenje Zakona o Brajevom pismu, kao i na konačno rešavanje problema potpisivanja slepih i slabovidih osoba. Iako je faksimil zakonski uveden još 2016. godine, neusaglašeni propisi i dalje prave ogromne probleme i diskriminaciju prilikom obavljanja svakodnevnih poslova u bankama, kod javnih beležnika i u drugim državnim institucijama.

(RTS)