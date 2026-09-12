Vikend sportski program: Fudbalski i šahovski mečevi

Klubovi sa teritorije opštine Opovo će ovog vikenda nastupiti na fudbalskim terenima i za šahovskim tablama.

Sakuljani i u ovom kolu gostuju u Vlajkovcu, a rival im je Jedinstvo. Domaćin se trenutno nalazi na začelju tabele Vojvođanske lige „Istok“, tako da Borac ima lepu priliku da nastavi pobednički niz i osvoji nove bodove.

U Sefkerinu se igra „derbi začelja“ Druge južnobanatske lige „Zapad“. Tempo i Voja Gačić iz Pančeva jedine su dve ekipe koje nakon prva tri kola nemaju osvojen bod. Za Sefkerince će ovo biti prilika da iskoriste prednost domaćeg terena i upišu prve bodove u novoj sezoni.

U nedelju konačno startuje i Opštinska liga Pančevo – Kovin – Kovačica – Opovo. Omladinac 1927 će na premijeri pred svojim navijačima ugostiti Jedinstvo iz Dubovca. Nakon pripremnog perioda, prvi prvenstveni meč pokazaće u kakvoj formi Opovčani dočekuju novu sezonu.

Sportski program upotpuniće i šahisti Bate Ćosića, koji u sedmom kolu Vojvođanske lige Banat – jug dočekuju trećeplasiranu ekipu Bora Kostić iz Vršca. Opovačke šahiste očekuje težak meč protiv jednog od vodećih timova prvenstva, prenosi Glas Opova.

Fudbal: Vojvođanska liga „Istok“ / 4. kolo

Vlajkovac, 12. septembar (subota) 16:30h; JEDINSTVO – BORAC (Sakule)

Fudbal: Druga južnobanatska liga „Zapad“ / 4. kolo

Sefkerin, 13. septembar (nedelja) 16:30h; TEMPO – VOJA GAČIĆ (Pančevo)

Fudbal: Opštinska liga Pančevo – Kovin – Kovačica – Opovo / 1. kolo

Opovo, 13. septembar (nedelja) 16:30h; OMLADINAC 1927 – JEDINSTVO (Dubovac)

Šah: Vojvođanska liga Banat – jug / 7. kolo

Opovo, 13. septembar (nedelja) 10:00h; BATA ĆOSIĆ – BORA KOSTIĆ (Vršac)

(Glas Opova)