Sportska dešavanja

Biciklijada zakazana 10. oktobra u Pančevu: Kako da se prijavite

15:00

09.09.2026

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Milan Šupica

Rotari klub „Mihajlo Pupin“ organizuje manifestaciju „Biciklijada 08“, koja će biti održana 10. oktobra u Pančevu. Start je od 11 sati kod Barutane.

Revijalna vožnja kroz grad će trajati oko 45 minuta. Građani će imati priliku da učestvuju u takmičenjima: poligon veština i najsporija trka.

Prva tri mesta osvajaju vredne nagrade u svim trkama. Za najbolje je obezbeđen kurs, polaganje za A1 kategoriju i MTB bicikl.

Na dan Biciklijade moguća je prijava na licu mesta, ako je ostalo slobodnih mesta za učešće, navode na sajtu biciklijada.rs.

(Pančevac/I.J.)

Tagovi

Barutana biciklijada Pančevo Rotari klub Mihajlo Pupin

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