Biciklijada zakazana 10. oktobra u Pančevu: Kako da se prijavite
Rotari klub „Mihajlo Pupin“ organizuje manifestaciju „Biciklijada 08“, koja će biti održana 10. oktobra u Pančevu. Start je od 11 sati kod Barutane.
Revijalna vožnja kroz grad će trajati oko 45 minuta. Građani će imati priliku da učestvuju u takmičenjima: poligon veština i najsporija trka.
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Prva tri mesta osvajaju vredne nagrade u svim trkama. Za najbolje je obezbeđen kurs, polaganje za A1 kategoriju i MTB bicikl.
Na dan Biciklijade moguća je prijava na licu mesta, ako je ostalo slobodnih mesta za učešće, navode na sajtu biciklijada.rs.
(Pančevac/I.J.)