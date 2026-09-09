Biciklijada zakazana 10. oktobra u Pančevu: Kako da se prijavite

Rotari klub „Mihajlo Pupin“ organizuje manifestaciju „Biciklijada 08“, koja će biti održana 10. oktobra u Pančevu. Start je od 11 sati kod Barutane.

Revijalna vožnja kroz grad će trajati oko 45 minuta. Građani će imati priliku da učestvuju u takmičenjima: poligon veština i najsporija trka.

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Prva tri mesta osvajaju vredne nagrade u svim trkama. Za najbolje je obezbeđen kurs, polaganje za A1 kategoriju i MTB bicikl.

Na dan Biciklijade moguća je prijava na licu mesta, ako je ostalo slobodnih mesta za učešće, navode na sajtu biciklijada.rs.

(Pančevac/I.J.)