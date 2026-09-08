Streličarski spektakl u Beogradu: Pančevci blistali na Finalu Kupa

Streličarski klub „Pančevo“ ostvario je izuzetan uspeh na Finalu Kupa Srbije, koje je u nedelju, 6. septembra 2026. godine, održano na terenima Streličarskog kluba Košutnjak u Beogradu.

Pančevački klub je na ovom prestižnom takmičenju nastupio sa 13 takmičara, koji su u izuzetno jakoj konkurenciji potvrdili visoku klasu i osvojili ukupno sedam medalja – dve zlatne, četiri srebrne i jednu bronzanu.

Najsjajnija, zlatna odličja i prva mesta u svojim kategorijama osvojili su Tamara Prijović u konkurenciji kadetkinja (Compound Bow) i Matvej Jevtić u kategoriji pionira (Compound Bow).

Srebrnim medaljama i zvanjem vicešampiona okitili su se Dragiša Jevtić među seniorima (Olympic Bow), Katarina Božin kod seniorki (Compound Bow), Branko Milojević u konkurenciji veterana (Compound Bow) i Ivana Orlov-Gajan u kategoriji seniorki (Bare Bow). Bronzanu medalju i treće mesto na postolju izborio je Stefan Žikić u seniorskoj konkurenciji (Compound Bow).

Na korak do odličja, sa osvojenim četvrtim mestom, takmičenje su završili Goran Vasiljević, Nenad Božin i Dušan Grbić. Za pančevački tim na Finalu Kupa borili su se još i Adis Berberović (8. mesto), Dragan Nikolić (10. mesto) i Dragan Svilanović (11. mesto).

Put do postolja bio je izuzetno zahtevan, s obzirom na to da su nakon napornih kvalifikacija usledile eliminacione borbe, gde su konačni plasmani rešavani u direktnim i neizvesnim duelima. Ovaj rezultat predstavlja nastavak kontinuiteta vrhunskih ostvarenja pančevačkih streličara na domaćoj sceni.

(Pančevac/S.L)