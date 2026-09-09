Sportska dešavanja

David Čižik iz džudo kluba Tamiš osvojio zlato na turniru u Aleksincu

11:00

09.09.2026

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Facebook/Osnovna škola Vasa Živković

Na međunarodnom džudo turniru u Aleksincu, David Čižik, učenik Osnovne škole „Vasa Živković“ iz džudo kluba Tamiš, osvojio je prvo mesto u konkurenciji od 47 klubova.

Džudisti iz kluba Tamiš okitili su se sa ukupno 13 medalja. Osvojili su četiri zlatna, šest srebrnih i tri bronzana odličja.

Pored Davida Čižika, zlatnu medalju su dobili Kristian Lehni, Divna Milanović i Đurđija Jovanović.

Drugu poziciju su zauzeli Dunja Arsić, Mila Stepanović, Anđelija Trajković, Andrej Grković, Vukašin Simonović i Novak Ilić, dok je bronza pripala Emiliji Ilić, Adamu Ružanoviću i Vasiliju Stajčiću.

(Pančevac)

Tagovi

Aleksinac David Čižik Džudo klub Tamiš takmičenje Zlatna medalja

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