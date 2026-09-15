Južni Banat

Vršački planinari Slađana i Drenko savladali opasne ferate u Rumuniji

15:30

15.09.2026

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FB/Planinarsko skijaski klub "Zeleznicar Vrsac"

VRŠAC – Slađana Vranješ i Drenko Rašajski, strastveni ljubitelji ekstremnog planinarenja, uspešno su savladali sedam izazovnih staza „Bela vukica“ (White wolf) u rumunskom selu Bala de Fler, koje se nalazi u samom podnožju planine Parang. Vršački dvojac uspeo je da savlada visoke vertikale težinske kategorije B, C i D, što zahteva vrhunsku fizičku spremnost i stopostotni fokus.

Sve je više planinara koji upražnjavaju ovaj vid adrenalinske zabave uz korišćenje specijalizovane tehničke opreme, a u Planinarsko-skijaškom klubu „Železničar“ iz Vršca trenutno ima desetak aktivnih članova koji redovno pomeraju sopstvene granice na obezbeđenim stenovitim smerovima širom regiona.

Tagovi

Drenko Rašajski planinarenje PSK „Železničar“ Slađana Vranješ Via ferata

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