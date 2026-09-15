Vršački planinari Slađana i Drenko savladali opasne ferate u Rumuniji

VRŠAC – Slađana Vranješ i Drenko Rašajski, strastveni ljubitelji ekstremnog planinarenja, uspešno su savladali sedam izazovnih staza „Bela vukica“ (White wolf) u rumunskom selu Bala de Fler, koje se nalazi u samom podnožju planine Parang. Vršački dvojac uspeo je da savlada visoke vertikale težinske kategorije B, C i D, što zahteva vrhunsku fizičku spremnost i stopostotni fokus.

Sve je više planinara koji upražnjavaju ovaj vid adrenalinske zabave uz korišćenje specijalizovane tehničke opreme, a u Planinarsko-skijaškom klubu „Železničar“ iz Vršca trenutno ima desetak aktivnih članova koji redovno pomeraju sopstvene granice na obezbeđenim stenovitim smerovima širom regiona.