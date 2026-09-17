Sud u Hagu pokreće postupak za naknadu štete žrtavama tzv. OVK

Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su danas da će pokrenuti postupak za naknadu štete oštećenima u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni zbog ratnih zločina.

Nakon izricanja prvostepene presude, pretresni panel II odlučio je da u predmetu Tači i drugi sprovede postupak za reparacije i izda nalog o vezi toga, u skladu sa članom 22(8) Zakona i pravilom 168 Pravilnika, umesto da žrtve uputi na parnični postupak na KiM, pod uslovom da odbrana ne uloži prigovor, navodi se u saopštenju Specijalizovanih veća.

Eventualni prigovori te vrste treba da budu podneti do 22. septembra, a odgovori na njih od strane zastupnika žrtava i tužilaštva do 25. septembra.

Panel je takođe naložio zastupniku žrtava da zahtev za reparacije podnese do 14. oktobra, dok tužilaštvo i odbrana treba da dostave odgovore do 4. novembra, prenosi Kosovo online.

U obrazloženju je navedeno da je punomoćnik žrtava ukazao da bi oštećeni pred parničnim sudom na KiM mogli da se suoče sa pravnim i praktičnim poteškoćama.

„Uzimajući u obzir ova razmatranja i kontekst zastrašivanja svedoka u kome su se ovi postupci odvijali, Veće ne smatra da građanski sudovi na Kosovu pružaju efikasan i realan put za žrtve u ovom slučaju da traže pravni lek za krivična dela za koja su optuženi proglašeni krivim“, navedeno je u odluci.

Pored toga, veće je zaključilo da na KiM i dalje vlada klima straha i zastrašivanja svedoka i njihovih porodica, kao i osoba koje su pružale informacije o zločinima koje su počinili pripadnici OVK.

Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su juče prvostepeno na jedinstvene kazne od po 25 godina zatvora zbog ratnog zločina. Kadri Veselji je osuđen na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina zatvora.

Sudsko veće proglasilo je krivima Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koje nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Prema odluci veća, oni su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenje na štetu 303 lica i ratni zločin ubistva nad 96 lica.

(Pančevac/Kosovo online)