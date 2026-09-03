KAČAREVO: Uz predstavu dočekano 42 prvaka, osam manje nego prošle godine

Nova školska godina je počela, s njom su u školske klupe prvi put seli i oni najmlađi, a recimo u Kačarevu njihov broj je za osam manji nego prošle godine.

Direktorka tamošnje Osnovne škole „Žarko Zrenjanin” Slobodanka Đukić kaže da su sada upisana 42 prvaka, dok ih je lane bilo ravno 50.

Mališani će biti raspoređeni u dva odeljenja, kod učiteljica Nataše Gligić i Zekije Ćerimagić.

Škola i Dom kulture su tim povodom za buduće prvake priredili edukativnu pozorišnu predstavu za decu „Ko se hvali, sam se kvari”.

Predstava koju su izveli glumci Putujućeg pozorišta „Meri Popins” na zabavan i interaktivan način govori o prijateljstvu, skromnosti, međusobnom poštovanju i prihvatanju različitosti.

Mališani nisu bili samo publika, već su aktivno učestvovali u predstavi, pa su smeh i aplauzi ispunili Halu sportova.

Poruka je bila jednostavna i sasvim prikladna za početak školovanja: nije najvažnije biti najbolji po svaku cenu, već biti dobar drug, pomagati drugima i verovati u sebe bez potrebe za hvalisanjem.

(Pančevac/J. Filipović)

Kačarevo: Od revije nošnji do domaćih rezanaca na „Etno-danu“

KAČAREVO: Predstava za decu „U strahu su velike oči“ u četvrtak