Ovi građani ne moraju da plate naknadu za „Svoj na svome“

Pored porodica sa troje i više dece, pravo na oslobađanje od plaćanja naknade u postupku „Svoj na svome“ mogu da ostvare i određene druge kategorije građana. Međutim, ovo pravo nije automatsko, već je neophodno da svoj status dokažu odgovarajućom dokumentacijom.

Građani koji su podneli prijavu za upis prava na nepokretnosti po Zakonu „Svoj na svome“ mogu, pod određenim uslovima, da budu oslobođeni plaćanja naknade.

Među njima su porodice sa troje i više dece, primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci i samohrani roditelji.

Jedno od važnih pitanja jeste kada građani treba da dostave dokaz da pripadaju kategoriji koja ima pravo na oslobađanje.

Status je potrebno dokazati u okviru postupka kako bi nadležni organ mogao da utvrdi da li podnosilac prijave ispunjava uslove za oslobađanje od plaćanja naknade.

Ukoliko je prijava već podneta, potrebna dokumentacija može da se dostavi kao dopuna postojeće prijave, u skladu sa propisanom procedurom.

Kod porodica sa troje i više dece potrebno je odgovarajućom dokumentacijom potvrditi broj dece, odnosno status porodice.

Koji dokument će biti potreban i na koji način se dostavlja zavisi od procedure koja se primenjuje u konkretnom slučaju. Zbog toga je važno proveriti da li je status podnosioca pravilno evidentiran i da li je potrebna dokumentacija priložena uz prijavu.

Posebno treba obratiti pažnju ukoliko je građaninu već dostavljen podatak o iznosu naknade koju treba da plati. Sama činjenica da neko ima troje ili više dece ne znači da je automatski oslobođen plaćanja. To pravo mora da bude dokazano i evidentirano u postupku.

Oslobađanje ne važi za svaku nepokretnost

Važno je i da se oslobađanje od plaćanja ne odnosi automatski na svaku nepokretnost koju građanin poseduje.

Pravo se odnosi na porodični stambeni objekat ili stan koji služi za stanovanje podnosioca prijave i članova njegovog domaćinstva, pod uslovom da podnosilac pripada jednoj od kategorija koje su propisane zakonom.

Dakle, pripadnost određenoj kategoriji sama po sebi nije dovoljna za oslobađanje od naknade – moraju da budu ispunjeni i uslovi koji se odnose na samu nepokretnost.

(Pančevac/24sedam)