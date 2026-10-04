Velika promena od 1. januara 2027: E-bolovanje obavezno i za ove preduzetnike

Od ove godine bolovanje više nije papir koji zaposleni mora da nosi od lekara do poslodavca. Ceo postupak obavlja se elektronski – od otvaranja bolovanja do razmene potvrda, doznaka i zahteva između lekara, zaposlenog, poslodavca i RFZO-a.

Sistem „e-bolovanje poslodavac“ uveden je kako bi se smanjila administracija i ubrzala komunikacija, a od 1. januara 2027. godine počinje poslednja faza njegove primene, kojom će biti obuhvaćeni i preduzetnici koji zapošljavaju druga lica.

Direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju IT kancelarije Jelena Bojović istakla je u emisiji Prvog programa Radio Beograda „Jutro je“ da je sistem napravljen kako bi olakšao proceduru svim učesnicima.

-Krenuli smo u izradu sistema e-bolovanja da bismo olakšali administraciju građanima, odnosno bolesnim licima i pacijentima, ali i samoj državi, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja – rekla je Bojovićeva.

(Pančevac/24sedam)