Alimentacioni fond: Država isplatila više od 72 miliona dinara

Broj korisnika Alimentacionog fonda nastavlja da raste, a do sada je doneto 691 rešenje za 1.023 korisnika, dok je iz Fonda isplaćeno više od 72,4 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Od ukupno 691 donetog rešenja, 552 su doneta po zahtevima majki, 92 po zahtevima očeva, dok se 47 odnosi na punoletne korisnike koji se redovno školuju, do navršene 26. godine života.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević ocenila je da više od hiljadu korisnika pokazuje koliko je ovaj mehanizam bio potreban.

– On je i uspostavljen da dete ne mora da čeka na izdržavanje i da alimentaciju dobija pravovremeno – poručila je ona.

Dužnici posle aktiviranja Fonda počinju da izmiruju obaveze

Iz Ministarstva navode da je, uporedo sa rastom broja korisnika, primena Alimentacionog fonda ušla u novu fazu, jer sve više dužnika počinje da izmiruje dugovanja prema deci i nastavlja redovno da plaća alimentaciju.

– Kada se država uključi i postane jasno da dug ne može da ostane bez posledica, menja se i odnos dužnika prema obavezi. Ovo je potvrda da sistem podstiče i veću odgovornost obaveznih davalaca izdržavanja – istakla je Žarić Kovačević.

Dosadašnja praksa pokazuje da su, u pojedinim slučajevima, dužnici sami izmirili obaveze nakon što je mehanizam Alimentacionog fonda aktiviran.

Tako je u jednom slučaju, nakon što je rešenje doneto 30. jula, obavezni davalac izdržavanja dvadesetak dana kasnije isplatio celokupno zaostalo dugovanje. U drugom slučaju, postupak je pokrenut sredinom juna, a krajem avgusta roditelj-dužnik izmirio je raniju i tekuću obavezu, nakon čega je dalja isplata iz Fonda obustavljena.

„Nijedno dete ne sme da čeka“

Žarić Kovačević istakla je da značaj Alimentacionog fonda nije samo u tome što država privremeno preuzima isplatu izdržavanja, već i u tome što se jača odgovornost onih koji su dužni da tu obavezu ispunjavaju.

Ministarstvo je nedavno obeležilo godinu dana rada Alimentacionog fonda pod sloganom „Nijedno dete ne sme da čeka“, uz najavu da će ovaj mehanizam nastaviti da se razvija i jača.

(Dnevnik)