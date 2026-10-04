Oglasila se Poreska uprava: Evo do kada je ROK za frilensere

Rok za podnošenje poreskih prijava za treći kvartal ove godine, za sva fizička lica u Srbiji koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere, počeo je danas a krajnji rok za podnošenje prijave je 30. oktobar, saopštila je Poreska uprava.

Poreska prijava se može podneti na jednostavan način, elektronskim putem preko portala Frilenseri, navodi se u saopštenju i dodaje je jedna od prednosti ovog sistema automatsko generisanje uplatnice sa svim potrebnim podacima i QR kodom nakon uspešne prijave.

To, kako se ističe, omogućava brzo i jednostavno obavljanje uplate, uključujući i putem aplikacije za elektronsko bankarstvo.

Prijave se mogu podneti i na obrascu PP OPO-K, elektronskim putem preko portala ePorezi, kao i u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave.

Kada poreska prijava podneta elektronskim putem dobije konačni status „proknjižena“, podnosilac prijave dobija podatke o nalogu za plaćanje, a nakon što se sačuva nalog za plaćanje, na portalu će biti prikazan QR kod, koji se može koristiti za plaćanje poreske obaveze.

Iz Poreske uprave napominju da u slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti.

(Pančevac)