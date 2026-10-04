Akcija „Fokus na putu“, usmerena protiv korišćenja telefona u saobraćaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, zajedno sa ostalim članicama organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), u periodu od 5. do 11. oktobra ove godine sprovešće međunarodnu akciju „Fokus na putu“, saopštio je danas MUP. Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL i biće usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje značajno povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode – prema dostupnim istraživanjima, rizik može biti povećan četiri do čak 20 puta. Dodao da upotreba mobilnog telefona za vreme vožnje predstavlja jedan od značajnih problema bezbednosti saobraćaja, kao i da prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon tokom vožnje kreće od pet do deset odsto, u zavisnosti od vrste vozila. „Apelujem na sve učesnike u saobraćaju da, radi očuvanja sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika, tokom učešća u saobraćaju ne koriste mobilne telefone, slušalice i druge uređaje na način koji dovodi do odvraćanja pažnje i ometanja bezbednog učešća u saobraćaju“, kazao je Dačić.