Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) upozorilo je danas da obilne padavine i jaki udari vetra otežavaju vožnju i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda i apelovalo na vozače da voze oprezno.

„Zato smanjite brzinu, držite veće odstojanje i ne pravite nagle pokrete za volanom. Posebno oprezno vozite na mostovima, nadvožnjacima i deonicama izloženim vetru“, navodi se u objavi MUP-a na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Apeluje se na vozače da ne dozvole da ih loši vremenski uslovi zateknu nespremne.

„Usporite – najvažnije je da bezbedno stignete“, zaključuje se u apelu MUP-a.

(Pančevac)