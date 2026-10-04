Dodik proglasio pobedu SNSD na svim nivoim

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu na današnjim izborima.

On je istakao da su pobede odneli kandidati ove stranke za predsednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsedništva Željka Cvijanović.

„Hvala vam za veliku pobedu, proglašavam da smo pobedili za predsednika Republike, člana Predsedništva“, rekao je Dodik.

Predsednik SNSD-a je rekao da je pobeda neupitna kada je u pitanju i trka za poslaničke klupe u Narodnoj skupštini.

„Zajedno sa koalicionim partnerima imaćemo dve trećine u parlamentu Srpske“, poručio je je Dodik.

Rekao je da je ova pobeda na nivou one od pre 20 godina.

„Ne mogu da verujem da smo ovako pomarisali sve“, poručio je Dodik.

Хвала грађанима Републике Српске који су нам указали повјерење и били уз нас. Више од 120.000 људи прошло је кроз наше скупове – то је снага народа и потврда политике коју водимо. Заједно с коалиционим партнерима имаћемо двије трећине у Народној скупштини Републике Српске. Наши политички ставови се не мијењају: дали смо завјет народу и наставићемо да радимо за добробит Републике Српске и свих њених грађана. — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 4, 2026



Izrazio je veliku zahvalnost svim partnerima, saradnicima i prijateljima, među kojima su i američki predsednik Donald Tramp, te predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

(Pančevac)