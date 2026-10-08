Kraj miholjskog leta: Stiže drastično zahlađenje, a čeka nas i specifična zima

Srbiju nakon letnjih 30 stepeni očekuje nagli vremenski preokret uz pad temperature za 10 do 15 stepeni, kišu i naoblačenje, najavio je meteorolog Slobodan Sovilj. On objašnjava da slabljenje anticiklona otvara vrata vlažnom vazduhu sa Sredozemlja, što označava kraj pravih letnjih vrednosti za ovu godinu.

Dok se na Jadranu očekuju ekstremne padavine, u Srbiji će kiša biti skromnija (između 5 i 15 litara po kvadratnom metru tokom vikenda). Istovremeno, višemesečna suša spustila je nivo Dunava kod Bezdana na istorijski minimum od minus 184 centimetra.

Kada je u pitanju predstojeća zima, ključni globalni faktor biće takozvani „super El Ninjo”.

„Njega već možemo sada da okarakterišemo kao super El Ninjo događaj, s obzirom na to da je već uveliko prevazišao vrednost od dva stepena kada je u pitanju pozitivna anomalija temperature okeana“, objašnjava Sovilj.

Ovaj fenomen će preko niza uzročno-posledičnih veza uticati i na evropski kontinent kroz znatno aktivniji Atlantik.

„To znači češća naoblačenja, česte padavine, ali i temperaturne uslove iznad normale. Dakle, toplija i vlažnija ne samo zima, nego i drugi deo jeseni koja je pred nama“, ističe Sovilj i dodaje da će srednja zimska temperatura biti za oko dva stepena iznad proseka, odnosno u intervalu od dva do pet stepeni.

(RTS)