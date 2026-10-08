Poruka đaka iz Dolova: Ljubav i poštovanje, a ne sila

U okviru obeležavanja Dečje nedelje, pod sloganom „Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila“, učenici sedmog razreda Osnovne škole „Aksentije Maksimović“ u Dolovu učestvovali su u aktivnostima kojima su na svoj način podsetili koliko su ljubav, sigurnost, međusobno uvažavanje i humanost važni za odrastanje.

Tako su učenici odeljenja 7-1, u saradnji sa školskim bibliotekarkama, poklonili su knjige školskoj biblioteci, čime su dali svoj doprinos obogaćivanju knjižnog fonda i istovremeno pokazali da se ljubav prema knjizi i znanju može deliti sa drugima.

Za učenike je organizovana i radionica „Nastup recitatora i dramskih grupa“, tokom koje su imali priliku da pokažu svoje talente i kreativnost.

Poseban deo programa izvele su dve učenice: Lena Dimitrijev je nastupila na gitari, a Ines Živkov se predstavila kao recitatorka.

Njihov nastup bio je u znaku poruka o ljubavi, sigurnosti, poštovanju i sreći, odnosno vrednostima koje su u središtu ovogodišnjeg obeležavanja Dečje nedelje.

Aktivnosti učenika 7-1 nisu usmerene samo na školu i knjigu.

Ovo odeljenje učestvuje i u humanitarnoj akciji udruženja NURDOR, čime se obeležavanju Dečije nedelje daje dodatna, humana dimenzija.

Kroz sve ove aktivnosti učenici razvijaju čitalačke veštine, stiču nova znanja, neguju kreativnost i, što je možda najvažnije, uče da pažnju, podršku i humanost usmere i prema drugima.

(Pančevac/J. Filipović)

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