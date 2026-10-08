Stroge mere za poljoprivrednike: Prijavite požar ili slede sankcije

Prema saopštenju Vlade Srbije, Ministarstvo poljoprivrede uvelo je stroge mere protiv paljenja strnjike, jer dim sa njiva direktno ugrožava ljudske živote i bezbednost u saobraćaju.

Država sada koristi 24-časovni satelitski nadzor koji precizno detektuje požare na celoj teritoriji Srbije i automatski ukršta te lokacije sa Registrom poljoprivrednih gazdinstava, prenosi Glas Opova.

Ključno upozorenje za poljoprivrednike, ukoliko je vaša parcela gorela, a vi niste izazvali požar, dužni ste da to bez odlaganja prijavite nadležnim organima. (tel: 193)

Ako sateliti i inspekcija lociraju opožarenu njivu koja nije prijavljena, protiv vlasnika će biti pokrenut postupak koji dovodi do oštrih zakonskih sankcija – uključujući prebacivanje gazdinstva u pasivan status i gubitak prava na državne podsticaje.

Ne čekajte dolazak inspekcije, jer svako zataškavanje ili neprijavljivanje povlači direktne posledice.

(Glas Opova/Vlada Srbije)