Ugovoreno partnerstvo u Vršcu: Novi autobusi za najviše 30 dana

U Gradskoj kući u Vršcu danas je svečano potpisan Ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Vršca, između Grada Vršca i Konzorcijuma „Pantransport“DOO Pančevo i „Alenik SDN“ DOO Vršac.

Ugovor su potpisali gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i direktor „Pantransporta“ Voja Savčić.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su i vlasnici kompanija koje čine Konzorcijum privatnog partnera, gospodin Radomir Vidojević, vlasnik „Pantransporta“, i gospodin Dragan Savić, vlasnik „Alenik SDN“.

Potpisivanjem ugovora završena je procedura uspostavljanja novog sistema javnog prevoza i počinju neposredne pripreme za izlazak autobusa na ulice Vršca i linije prema naseljenim mestima. Početak saobraćaja predviđen je najkasnije u roku od 30 dana, prenosi RTV Pančevo.

Ugovorom je predviđen jedinstven sistem gradskog i prigradskog prevoza na 10 osnovnih linija i više podlinija, uz angažovanje dvanaest vozila. Novi sistem podrazumeva i elektronsku naplatu i kontrolu putnika, kao i uređenje 138 autobuskih stajališta na teritoriji grada i naseljenih mesta.

„Posebno mi je drago što danas mogu da ponovim da će svi naši penzioneri imati potpuno besplatan prevoz i da već od ponedeljka počinjemo sa izdavanjem potvrda u pisarnici Gradske kuće. Želeli smo da sve bude što jednostavnije – sa tom potvrdom moći će odmah besplatno da se voze, sve dok im prevoznik ne izradi legitimaciju, za koju je potrebno poneti samo jednu fotografiju dimenzija 3×4 centimetra. Vodili smo računa i o našim penzionerima u selima, tako da neće morati da dolaze u Vršac samo zbog toga. Pre početka saobraćaja organizovaćemo izdavanje potvrda i u naseljenim mestima, a o terminima će biti obavešteni preko mesnih zajednica. Ponosna sam i što smo besplatno korišćenje prevoza obezbedili i za trudnice i majke sa decom do navršene prve godine života, dok ćemo za naše osnovce i srednjoškolce sve organizovati direktno sa školama. Želimo da novi javni prevoz od prvog dana zaista bude dostupan svima, a u naredno periodu ćemo razmotriti mogućnost subvencionisanja još nekih kategorija putnika.“, istakla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

Pravo na subvencionisani prevoz za ove kategorije korisnika deo je novog sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza definisanog ugovorom.

Direktor „Pantransporta“ Voja Savčić naglasio je da su pripreme privatnog partnera već u toku i da će novi sistem od početka raspolagati savremenim voznim parkom i potrebnim kadrovima.

„Saobraćaj ćemo od samog početka organizovati novim, najsavremenijim autobusima i minibusevima koji će biti spremni za izlazak na linije. Istovremeno pripremamo kompletnu organizaciju sistema i obezbedićemo dovoljan broj vozača, tehničara, kontrolora i drugog potrebnog osoblja kako bi sve linije od prvog dana funkcionisale redovno i u skladu sa utvrđenim redovima vožnje. Naš cilj je da putnici u Vršcu od prvog dana osete razliku i dobiju bezbedan, pouzdan i savremen javni prevoz“, izjavio je Savčić.

Ugovor predviđa nova vozila EURO 6 standarda, opremljena savremenim sistemima elektronske naplate i brojanja putnika, kao i druge standarde usmerene na bezbednost i kvalitet prevoza. Privatni partner preuzima i obavezu uređenja ukupno 138 autobuskih stajališta, od kojih je za 127 predviđeno uređenje sa nadstrešnicama, dok je na 82 lokacije predviđeno i dodatno parterno uređenje.

Potpisivanjem ugovora stvoreni su uslovi da Vršac u narednih najviše 30 dana započne primenu novog sistema gradskog i prigradskog javnog prevoza, koji će gradske linije i naseljena mesta povezati u jedinstvenu mrežu.

(RTV Pančevo)