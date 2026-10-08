Teniski klub Vršac među pet najboljih u zemlji

Teniski klub Vršac ostvario je rezultat koji ima posebnu težinu – Vršac je među pet najboljih teniskih klubova u Srbiji.

Ono što ovaj uspeh čini još značajnijim jeste činjenica da klub do skoro nije imao registrovane takmičare, a danas, sa neuporedivo manjim brojem igrača, ravnopravno parira klubovima koji imaju višestruko veći broj takmičara.

Upravo u tome leži posebna vrednost ovog rezultata. Ne odlučuje broj, već kvalitet. Nekoliko igrača iz Vršca uspelo je da svojim rezultatima stane rame uz rame sa klubovima koji imaju mnogo veću bazu takmičara, što predstavlja potvrdu kvalitetnog i ozbiljnog rada.

Iza ovog uspeha pre svega stoje igrači, njihov rad i posvećenost, kao i trener Teodor Varga, sa kojim iz dana u dan grade sistem koji pokazuje da i iz manjeg grada može da se stigne do samog vrha.

(Vršac online)