Kako se obeležava Mesec mentalnog zdravlja u SBPB „Kovin“

U cilju jačanja psihosocijalnih veština, podsticanja kreativnog izražavanja, razvijanja zdravih životnih navika, te uključivanja u zajedničke aktivnosti koje osobama trenutno na lečenju pružaju osećanje podrške i pripadnosti, mesec mentalnog zdravlja – oktobar, obogaćen je brojnim aktivnostima.

Posebno mesto zauzima obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja, koji se svake godine obeležava 10. oktobra, a koji se ove godine održava pod sloganom: ,,Iskustva koja se čuju“.

Tradicionalno, tokom celog meseca biće organizovane različite aktivnosti – edukativna predavanja, radionice, šetnje, kreativne i sportske aktivnosti, kao i razgovori sa stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, prenosi ePančevo.

Šetnjom i druženjem obeležen početak Meseca mentalnog zdravlja

Povodom početka Meseca mentalnog zdravlja u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ,,Kovin“, radni terapeuti su organizovali šetnju do centra Kovina za pacijente. Cilj aktivnosti bio je aktivno provođenje slobodnog vremena i boravka na svežem vazduhu, druženje i uključivanje pacijenata u aktivnosti koje podstiču socijalizaciju, samostalnost i očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

Tokom šetnje, pacijenti su posetili srpsku pravoslavnu crkvu Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila, prošetali ulicama centra Kovina i uživali u prijatnom druženju uz kafu i sladoled.

Boravak van ustanove, druženje i vreme provedeno u prijatnom ambijentu pružaju priliku za razgovor i razmenu iskustava, doprinose osećanju zadovoljstva, opuštenosti i socijalne uključenosti naših pacijenata.

Vežbe na otvorenom pod stručnim vođstvom fizioterapeuta

U nastavku obeležavanja Meseca mentalnog zdravlja, fizioterapeuti su iskoristili lepo i sunčano vreme i sa pacijentima prošetali do teretane na otvorenom.

Po dolasku, sprovedene su lagane vežbe zagrevanja radi pripreme za dalju fizičku aktivnost. Nakon kraće pauze i razgovora o zdravim životnim navikama, učesnici su vežbali na različitim spravama, uz individualno prilagođen intenzitet i tempo. Po završetku vežbi, pacijenti su se osvežili laganom užinom, nakon čega je usledio povratak u ustanovu.

Pacijenti su istakli da im vežbe prijaju i da se nakon vežbi osećaju mnogo opuštenije, raspoloženije i motivisanije za dalji oporavak.

,, Tradicionalno i ove godine, u našoj bolnici mesec oktobar posvećujemo mentalnom zdravlju nizom aktivnosti kojima želimo da podignemo svest o važnosti mentalnog zdravlja i pružanja podrške svima kojima je potrebna. Ovakve aktivnosti doprinose očuvanju i unapređenju fizičke kondicije i mentalnog zdravlja, podstiču socijalnu interakciju i pozitivno utiču na psihofizičko zdravlje pacijenata. Veliki interes za učešće, kao i izvrsni komentari pacijenata, veliki su vetar u leđa našim daljim aktivnostima usmerenim na zdrave životne navike i zdrav životni stil koji je osnova fizičkog i mentalnog zdravlja.“ istakla je vd direktora SBPB ,,Kovin“, dr Jovanka Petrović, spec. psihijatrije.

(ePančevo)