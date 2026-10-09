Dečja nedelja u Kovinu: Učenici u ulozi nastavnika hemije

U kovinskoj Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“, u okviru Dečje nedelje, na časovima hemije održana je aktivnost „Zamena uloga nastavnika i učenika“.

Novi „nastavnici hemije“ bili su Mihajlo Zafirović, Jovana Novaković i Jakša Lacmanović. Kroz zanimljiva predavanja o fizičkim i hemijskim promenama supstanci, kao i o nemetalima u živoj i neživoj prirodi, njihovi drugari imali su priliku da se upoznaju sa ovim nastavnim jedinicama na drugačiji način, prenosi RTV Vojvodina.

Nastavnica hemije Dragana Anđelković, kao i ostali učenici, bili su izuzetno zadovoljni svojim stručnim „zamenama“, koje su pokazale da znanje može da se prenese i na veoma zanimljiv i kreativan način.

(RTV Vojvodina)