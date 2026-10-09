Vršac: Održana 10. akcija „Smanji otpad – doniraj odeću“

U okviru akcije „Oktobar – mesec čistoće“, juče, 8. oktobra 2026. godine, na platou Agriko pijace u Vršcu uspešno je realizovana još jedna humanitarno-ekološka akcija pod nazivom „Smanji otpad – doniraj odeću“.

Cilj akcije bio je da se ukaže na značaj smanjenja količine otpada, ponovne upotrebe garderobe i razvijanja solidarnosti kroz doniranje odeće i obuće onima kojima je najpotrebnija.

Prikupljena garderoba i obuća namenjene su deci iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve, kao i Crvenom krstu Vršac, prenosi Vršac online.

Posebnu radost i pozitivnu energiju događaju dali su najmlađi učesnici iz PU „Bambi“ i učenici OŠ „Vuk Karadžić“. Njihovo učešće još jednom je pokazalo koliko je važno od najranijeg uzrasta razvijati svest o očuvanju životne sredine, ponovnoj upotrebi i humanim vrednostima.

Zahvalnost je upućena i Udruženju žena „Naše zlatne ruke“, koje je podržalo ovu, sada već tradicionalnu 10. akciju.

(Vršac online)