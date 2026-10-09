Javni konkurs Opštine Kovin: Naknada troškova prevoza za studente

Studenti sa teritorije opštine Kovin koji ispunjavaju propisane uslove mogu da podnesu prijavu za ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza.

Opština Kovin i ove godine pruža podršku studentima kroz naknadu troškova autobuske mesečne karte od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove, u skladu sa uslovima javnog konkursa.

Ko ima pravo na naknadu?

Pravo na naknadu troškova prevoza mogu da ostvare studenti koji ispunjavaju uslove propisane konkursom, a pre svega:

imaju prebivalište na teritoriji opštine Kovin;

redovno studiraju na visokoškolskoj ustanovi;

školuju se o trošku budžeta Republike Srbije;

prvi put upisuju godinu studija;

nisu korisnici usluge smeštaja i ishrane u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata;

nisu korisnici studentskih stipendija i kredita koje dodeljuju nadležna ministarstva Republike Srbije, Pokrajinska vlada, lokalna samouprava, druge institucije, fondovi i fondacije.

Naknada troškova prevoza ostvaruje se od 1. oktobra do kraja letnjeg semestra.

Šta je potrebno za prijavu?

Uz uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac potrebno je dostaviti:

fotokopiju lične karte;

potvrdu da se student školuje na teret budžeta Republike Srbije;

fotokopiju indeksa – strane sa fotografijom i upisom semestra;

izjavu da student nije korisnik studentskih stipendija i kredita;

izjavu da nije korisnik usluge smeštaja i ishrane u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata;

kopiju mesečne karte na ime studenta;

fotokopiju prednje strane bankovne kartice na kojoj se vidi broj tekućeg računa.

Prijavni obrazac dostupan je na zvaničnoj veb prezentaciji Opštine Kovin na sledećem linku: https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/

Gde i kada se podnose prijave?

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se najkasnije do 15.oktobra 2026. godine.

Dokumentacija se dostavlja na adresu: Opštinska uprava Kovin

Ul. JNA br. 5, 26220 Kovin

Prijemna kancelarija broj 11

Važno je da studenti prijavu podnesu blagovremeno i da dostave kompletnu dokumentaciju, jer se neblagovremene i nepotpune prijave neće razmatrati.

Kako izgleda postupak?

Nakon isteka roka za prijavljivanje, Komisija će izvršiti pregled pristiglih prijava i utvrditi predlog liste studenata kojima se odobrava naknada troškova prevoza.

Predlog liste biće objavljen na zvaničnoj veb prezentaciji Opštine Kovin i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Kovin.

Podnosioci prijava imaju pravo da podnesu prigovor na predlog liste, u skladu sa uslovima i rokovima utvrđenim konkursom.

Nakon odlučivanja o prigovorima, biće utvrđena konačna lista korisnika, a konačnu odluku donosi predsednik Opštine Kovin.

Važno za korisnike naknade

Studentima kojima bude odobrena naknada sredstva će biti isplaćivana u skladu sa uslovima konkursa.

Korisnici su dužni da do 10. u mesecu dostave kopiju mesečne karte za tekući mesec. Ukoliko dokaz o kupovini mesečne karte ne bude dostavljen u predviđenom roku, naknada za taj mesec neće biti isplaćena.

Student je takođe dužan da svaku promenu koja može uticati na ostvarivanje prava prijavi u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Naknada se odnosi na 100 odsto cene autobuske mesečne karte od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove, a sredstva se uplaćuju na tekući račun studenta.

Sve obrasce, kao i informacije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji, i načinu podnošenja prijave studenti mogu pronaći u tekstu Javnog konkursa i na zvaničnoj veb prezentaciji Opštine Kovin, ili putem telefona 013/744-898, kontakt osoba Sanja Hajdu.

(Pančevac/Opština Kovin)