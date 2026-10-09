Vršac: Češki ambasador u poseti Narodnom pozorištu „Sterija“

Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta „Sterija“ Vanja Vučenović ugostio je ambasadora Republike Češke Jana Bondia i tom pirlikom ga je upoznao sa bogatom istorijom i tradicijom vršačkog teatra, njegovim aktuelnim kapacitetima, kao i planovima i programskim pravcima u narednom periodu.

„Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je mogućnostima unapređenja kulturne i pozorišne saradnje između Republike Srbije i Republike Češke. U tom kontekstu, razgovarano je o uspostavljanju saradnje između Narodnog pozorišta „Sterija“ i pozorišnih institucija iz Republike Češke, kroz razmenu predstava, umetnika i iskustava, kao i realizaciju zajedničkih kulturnih projekata. Postignut je okvirni dogovor o budućoj saradnji, čime je otvoren prostor za intenzivnije povezivanje vršačkog pozorišta sa češkom pozorišnom scenom“, saopštilo je NP „Sterija“, prenosi eVršac.

Poseta ambasadora Republike Češke predstavlja značajan podsticaj daljem razvoju međunarodne kulturne saradnje i još jednu potvrdu značaja Narodnog pozorišta „Sterija“, kao ustanove koja svojim delovanjem doprinosi povezivanju umetnika, institucija i kultura.

(eVršac)